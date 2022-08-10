* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 10 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Подразделения Фронта сопротивления Афганистана под командованием Барьялая Сангина атаковали лагерь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селе Хушдара уезда Хост-ва-Ференг провинции Баглан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники добавляют, что обе стороны применяли лёгкое и тяжёлое вооружение, в результате чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери.

Более подробной информации об атаке пока нет.