Донецк, 10 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Утром 10 августа ВСУ начали очередной обстрел Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

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Киевский район города был обстрелян зажигательными боеприпасами, отметил он.

«Военные преступления нацистов зашкаливают», — добавил военкор.