Москва, 10 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» посредством подачи двух финансовых исков пытается взыскать свыше 255 млн рублей с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва» — головной компании по пилотируемым космическим системам. Исковые заявления арбитраж Москвы ещё к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оба иска поступили в базу 9 августа 2022 года. Сумма заявленных претензий по первому — 72 660 299,4 рубля, по второму — 182 938 437,02 рубля.

Детали ещё не раскрывались, но стороны связывают между собой контрактные взаимоотношения, которые и могли стать основанием для споров.

На сайте компании-ответчика среди основных заказчиков, помимо «Роскосмоса», фигурируют космическое агентство США (NASA), европейское космическое агентство (ESA) и другие схожие организации.

Напомним, весной 2022 года Роскосмос также обращался к ракетно-космической корпорации с претензиями почти на 100 млн рублей.