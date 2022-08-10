Уфа, 10 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Действие пяти территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Башкирии продлено на два года. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Ранее правительство России продлило срок существования территорий опережающего развития на два года.

«Принятое постановление правительства России позволит юридическим лицам — резидентам пяти территорий опережающего развития Башкирии в полной мере воспользоваться льготами, предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства региона — министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова.

Сообщается, что резиденты территорий опережающего развития применяют льготную ставку 7,6% по страховым взносам в течение десяти лет со дня получения ими статуса резидента этой территории или до завершения действия режима территорий опережающего развития.

«То есть для резидентов, получивших статус резидента на второй или третий год, данный срок продлевается еще на два года. Указанная мера призвана помочь резидентам сгладить «пандемийные» ограничения двух лет, из-за которых резиденты ТОР не могли реализовать свои инвестпроекты, и текущее санкционное давление», — пояснил Муратов.