Тюмень, 10 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Тюмени 14 августа пройдёт фестиваль казачьей культуры «Благовест». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Фестиваль «Благовест». Тюмень

Тюменцев ждут удалые казачьи танцы и песни, показательные выступления по фланкировке казачьей шашкой и нагайкой, мастер-классы для детей и взрослых, спортивная площадка «Казарла» по рубке шашкой.

На выставке музея Отдельского казачьего общества Тюменской области можно будет увидеть оружие, военные мундиры, снаряжение.

Мероприятие пройдёт на городской набережной у Конторы пароходства с 12:00 до 17:00 (с 10:00 до 15:00 мск). Вход свободный.

Отмечается, что фестиваль казачьей культуры «Благовест» проходит в Тюменской области с 1998 года. Ежегодно площадку посещают более двух тысяч человек, порядка 100 творческих коллективов и артистов представляют самобытную культуру и традиции сибирских казаков.