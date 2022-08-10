Донецк, 10 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. При обстреле Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков три сотрудника газовой службы получили ранения. Об этом 10 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) по ул. Саврасова в Кировском районе Донецка ранения получили три сотрудника газовой службы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйбышевский районный суд Омска объявил в розыск одного из депутатов Омского горсовета, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.