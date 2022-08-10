Вашингтон, 10 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Сенат США единогласно принял резолюцию, приветствующую открытие в Вашингтоне нового памятника героям Корейской войны (1950–1953 гг.), сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В документе, предложенном сенаторами Дэном Салливаном (Республиканская партия) и Тэмми Дакуорт (Демократическая партия), выражена признательность правительству Южной Кореи за финансирование «Стены памяти», установленной на территории Мемориала ветеранов Корейской войны.

Известно, что резолюция была принята через две недели после того, как 27 июля в ознаменование 69-й годовщины окончания войны была открыта «Стена памяти».

На стене стоимостью примерно $22 млн высечено более 43 тыс. имён южнокорейских и американских солдат, погибших в годы войны.

В резолюции также подчеркивается важность военного альянса Сеула и Вашингтона и его ключевая роль в обеспечении мира и процветания в Северо-Восточной Азии.