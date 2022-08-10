Канберра, 10 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. 10 августа Пэт Конрой, министр Австралии по Тихоокеанскому региону, появился на радио ABC после своего возвращения из поездки в Хониару, где он встретился с премьер-министром Соломоновых Островов Манассе Согаваре. По словам Конроя, если Хониара попросит Канберру, то федеральное правительство Австралии проспонсирует проведение выборов в стране.

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

Ранее оппозиция на Соломоновых островах предложила, чтобы Австралия профинансировала выборы. Конроя спросили, пойдет ли Канберра на это.

«Этот вопрос нужно задавать парламенту Соломоновых Островов и народу Соломоновых Островов», — ответил министр.

«Я думаю, что очень важно, чтобы мы уважали внутренние процессы в других странах. Исторически же мы выделяли деньги на проведение выборов [в других странах], и если бы нас попросили об этом, мы бы рассмотрели такие запросы», — заявил вдобавок Конрой.