Омск, 10 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Омска объявил в розыск одного из депутатов Омского горсовета, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Об этом ИА REGNUM 10 августа сообщили в пресс-службе суда.

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Уточняется, что его объявили в розыск с изменением меры пресечения на заключение под стражу. По информации пресс-службы, речь идёт о депутате Дмитрии Петренко (КПРФ). По предварительной информации, он не являлся на заседания суда и выехал за пределы России.

Напомним, в марте 2022 года против Петренко возбудили уголовное дело (ст. 207.3 УК РФ). Сообщалось, что парламентарий в телеграм-канале распространил под видом достоверной ложную информацию о Вооружённых силах России. В конце марта ему была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае был выявлен факт дискредитации Вооруженных сил РФ.

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