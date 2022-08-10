Пекин, 10 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Россия надеется, что тайваньский вопрос не будет урегулирован за счёт регионального мира и стабильности. Об этом российский посол в Китае Андрей Денисов заявил в интервью изданию China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По его словам, инцидент с недавней поездкой в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси был провокацией и усугубил и без того сложную ситуацию с Тайванем. Однако США могут столкнуться с неожиданным эффектом — визит Пелоси повысит «глобальную осведомленность о фактическом и непредвзятом контексте тайваньского вопроса».

«Конечно, как азиатско-тихоокеанская держава Россия надеется, что урегулирование тайваньского вопроса не будет происходить в ущерб региональному миру и стабильности», — сказал Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Пелоси на Тайвань 2–3 августа обострил ситуацию вокруг острова, который Китай считает своей провинцией. С 1997 года не было поездок на Тайвань американских чиновников такого ранга.

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