Грозный, 10 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарного груза отправил Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Донбасс. На этот раз помощь предназначалась для города Приволье в Луганской Народной Республике. Этот населенный пункт оказался в числе наиболее пострадавших от действий киевского режима, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщивший о проведении акции.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

По его словам, у пунктов раздачи продуктов питания мгновенно собралась огромная очередь, так как местные жители находятся в крайне затруднительном положении из-за того, что «украинские националисты целенаправленно нарушили пути поставок жизненно необходимых продуктов и медикаментов, пытаясь тем самым максимально усугубить сложившуюся непростую ситуацию».

Как отметил Кадыров, в Донбасс еженедельно уходят партии гуманитарного груза, поставку которого наладил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Благодаря этому «тысячи людей смогли избежать продовольственного кризиса».