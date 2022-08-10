Уфа, 10 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. 3 767 мест для уличной торговли собственной продукцией, выращенной на приусадебных и садовых участках, организовано в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг региона.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На выставке достижений калужских садоводов и огородников

«На сегодняшний день у нас более 300 площадок уже оборудованы прилавками для удобства населения, где можно разложить продукцию и спрятаться от солнца. Площадки предоставляются гражданам бесплатно для реализации продукции, выращенной на собственных садовых и приусадебных участках», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг региона Алексея Гусева.

Сообщается, что в г. Уфе на 34 площадках организовано на 568 мест для садоводов, в г. Стерлитамаке садоводам выделили 1297 мест на 16 площадках, в Бирском районе — 6 площадок на 385 мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что торговые места для садоводов в Башкирии создаются для реализации излишков садоводства.