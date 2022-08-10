Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. На Пискаревском кладбище города Санкт-Петербурга 10 августа открыли мемориальную плиту уроженцам Пензенской области, павшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Участие в мероприятии приняли глава Пензенской области Олег Мельниченко и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

t. me/omelnichenko В Санкт-Петербурге открыли мемориальную плиту уроженцам Пензенской области

Мельниченко в своем телеграм-канале написал, что Пензенская область внесла свой вклад в спасение ленинградцев. В регион из Ленинграда и области были эвакуированы 15 промышленных предприятий и более 8 тыс. жителей.

«Теперь у родственников и потомков пензенцев — участников битвы за Ленинград появилось место, куда можно прийти и поклониться павшим. И сегодня я возложил цветы от всех жителей региона, благодарных предкам за их стойкость и мужественность», — сказал он.

Мельниченко поблагодарил Александра Беглова за содействие в увековечении памяти пензенцев.

Накануне глава Пензенской области посетил концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы».

ИА REGNUM ранее передавало, президент России Владимир Путин отметил, что спустя многие десятилетия Ленинградская симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства.

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