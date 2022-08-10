Лондон, 10 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Почтовый оператор Великобритании Royal Mail предупредил, что его работа окажется «существенно убыточной» в 2022 году, если состоится ряд забастовок, запланированных работниками Королевской почты на август и сентябрь 2022 года, сообщает Financial Times.

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Компания заявила, что профсоюз работников связи планирует организовать забастовки 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября. Ранее компания рассчитывала выйти на безубыточность, если ей удастся выполнить план по сокращению расходов и модернизации.

«Это решение профсоюза является отказом от ответственности за гарантию занятости его членов в долгосрочной перспективе, — заявили в Royal Mail. — За более чем три месяца переговоров профсоюз не смог наладить конструктивное взаимодействие по необходимым изменениям».

По заявлению почтовой службы, что профсоюз отклонил предложение о повышении заработной платы на 5,5%, «что увеличило бы ежегодные расходы Royal Mail на персонал примерно на 230 млн фунтов стерлингов, в то время как бизнес и так уже убыточен».

«Негативные коммерческие последствия любой забастовки сделают повышение заработной платы менее доступным и могут поставить под угрозу рабочие места», — добавили в компании.

Royal Mail также заявила, что у нее есть планы на случай чрезвычайной ситуации, и она по-прежнему готова договариваться с профсоюзом, «но любые переговоры должны касаться как оплаты труда, так и изменений».