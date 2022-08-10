Соледар, ДНР, 10 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Под контроль союзных сил перешел Белокаменский огнеупорный завод в Соледаре (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале 10 августа военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Штурмовые группы продолжают теснить украинские формирования», — отметил он.

Украинские подразделения отступают в сторону Артёмовска, добавил Поддубный.