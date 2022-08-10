Донецк, 10 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования снова обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка тов. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксированы в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Ясиноватая, а также Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам украинских нацистов.