Пекин, 10 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Будущее Тайваня зависит от воссоединения Китая, а благополучие народа Тайваня зависит от возрождения китайской нации. Об этом говорится в »белой книге » «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», опубликованной 10 августа канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярией Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Мы объединим усилия с нашими соотечественниками-китайцами на Тайване, чтобы стремиться к национальному воссоединению и возрождению», — указано в тексте.

Также отмечается, что как только мирное воссоединение будет достигнуто в рамках «одной страны, двух систем», это заложит новые основы для дальнейшего прогресса Китая и достижения национального возрождения.

«В то же время это создаст огромные возможности для социально-экономического развития Тайваня и принесёт ощутимую пользу народу Тайваня. Мирное воссоединение принесёт пользу не только китайской нации, но и всем народам и международному сообществу в целом», — говорится в «белой книге».

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Отмечается, что после воссоединения Китая с Тайванем все заинтересованные страны могут продолжать развивать экономические и культурные отношения с Тайванем, а с одобрения центрального правительства Китая иностранные государства смогут открывать на острове свои консульские учреждения и другие официальные или полуофициальные учреждения, международные организации и учреждения смогут открывать офисы на Тайване.

Также Пекин обещает, что при условии поддержания суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, Тайвань сможет пользоваться высокой степенью автономии в качестве специального административного района, общественный строй и образ жизни тайваньских соотечественников будут уважаться, а частная собственность, религиозные убеждения, законные права и интересы жителей острова будут полностью гарантированы.

Как сообщало ИА REGNUM, «белая книга» была выпущена, чтобы подтвердить тот факт, что Тайвань является частью Китая, продемонстрировать решимость Коммунистической партии Китая (КПК) и китайского народа и их приверженность национальному воссоединению, а также подчеркнуть позицию и политику КПК и китайского правительства в новую эпоху.