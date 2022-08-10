Волгоград, 10 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Возгорание школы № 92 оперативно ликвидировали пожарные 9 августа в Волгограде. Следователи установили, что к поджогу причастна 11-летняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

Установлено, что причиной возгорания стало занесение открытого источника огня — школьница, гуляя по территории учебного заведения вместе с подругой, подожгла и засунула под дверь бумагу. Свой поступок девочка объяснила шалостью.

Поскольку девочка не достигла возраста наступления уголовной ответственности, обязанность по возмещению причинённого имуществу школы вреда будет возложена на её родителей. Саму несовершеннолетнюю поставят на профилактический учёт.