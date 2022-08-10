Лима, 10 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Дом перуанского правительства и главы государства снова подвергся незаконному обыску — это попытка противников захватить власть в стране, заявил президент Перу Педро Кастильо в эфире государственного телевидения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Обыск в резиденции президента прошёл 9 августа. Сотрудники прокуратуры намеревались задержать сестру жены Кастильо, 27-летнюю Йенифер Паредес. Её разыскивают из-за подозрений в коррупции и торговле влиянием, причиняющей ущерб государству.

Кастильо отметил, что обыск последовал за призывами ряда парламентариев отстранить его от управления государством. Он призвал своих сторонников объединиться и защитить итоги волеизъявления, позволившие ему стать главой государства.

«Перуанцы являются свидетелями постоянной реализации плана в СМИ, который направлен на захват власти незаконным и неконституционным путём», — сказал Педро Кастильо.

Как сообщало ИА REGNUM, Кастильо подозревают в нарушениях при присвоении воинских званий, коррупции и противодействии правосудию. Он фигурирует в пяти расследованиях.