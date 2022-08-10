Канберра, 10 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. 10 августа гостем Национального пресс-клуба Австралии стал лидер федеральной оппозиции Питер Даттон, который среди прочего рассказал о своем видении нынешних и будущих отношений между Австралией и Китаем. Слова политика передала газета The Guardian.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

«Я изо всех сил старался указать, что вы можете вернуться к многочисленным выступлениям, пресс-конференциям, на которых я присутствовал, где говорилось, что у нас есть потрясающая диаспора людей азиатского происхождения в нашей стране, и они находятся в такой стране, как наша, потому что они ценят мир, и они хотят быть частью прекрасной демократии… И мы хотим, как я уже сказал, нормализовать отношения с Китаем», — сказал Даттон.

«Они являются важным торговым партнером, но мы не терпим такого рода запугивания и реакции, которую мы наблюдаем на визит спикера [Палаты представителей США Нэнси] Пелоси на Тайвань на прошлой неделе. Я думаю, что нам нужен откровенный [диалог]», — добавил лидер оппозиции.

Даттон также отметил, что Австралия и дальше будет осуждать агрессивные действия Китая в отношение Тайваня.