Москва, 10 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Антироссийские заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас оправдывают себя во внутренней политике. Об этом 10 августа заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

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«Это националистическое заявление — это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не в первый раз делает подобные громкие заявления. Она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у неё большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени такими вот декларациями», — заявил Липаев.

«Надо не забывать, что в марте в Эстонии предстоят парламентские выборы, и на антироссийской истории госпожа Каллас уже увеличила рейтинг своей партии в полтора раза», — указал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы гражданам РФ.