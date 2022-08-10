Екатеринбург, 10 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Роспотребнадзор в ходе проверки выявил 1448 нарушений в оздоровительных организациях Свердловской области. Составлено 423 протокола об административном правонарушении, сообщили журналистам в региональном управлении ведомства.

Uriston.com Штраф

Основными нарушениями стало несоответствие нормам содержания помещений, качества питания и воды. В общей сложности на оздоровительные организации наложено 401 200 штрафов.

Роспотребнадзор продолжает контролировать ход оздоровительной кампании в регионе. В отношении организаторов питания и оздоровительных организаций проводятся профилактические визиты.