Сеул, 10 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Южнокорейская женская группа BLACKPINK выпустит второй студийный альбом «Born Pink» 16 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства YG Entertainment.

Цитата из видеообращения группы Blackpink Группа BLACKPINK призывает поклонников принять участие в климатической акции

Известно, что в новый альбом войдет музыкальная композиция «Pink Venom», релиз которой запланирован на 19 августа. Другую информацию относительно заглавного трека и количества песен агенство не предоставило.

Напомним, что последний альбом группы «The Album» вышел в октябре 2020 года.

Сообщается, что после выхода нового альбома участницы BLACKPINK отправятся в мировое турне. Турне, которое начнется в Сеуле 15–16 октября, охватит страны Северной Америки, Европы, Азии и Океании.

В общей сложности группа даст 36 концертов в 26 городах мира.