Южнокорейская группа BLACKPINK выпустит новый альбом этой осенью
Сеул, 10 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Южнокорейская женская группа BLACKPINK выпустит второй студийный альбом «Born Pink» 16 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства YG Entertainment.
Известно, что в новый альбом войдет музыкальная композиция «Pink Venom», релиз которой запланирован на 19 августа. Другую информацию относительно заглавного трека и количества песен агенство не предоставило.
Напомним, что последний альбом группы «The Album» вышел в октябре 2020 года.
Сообщается, что после выхода нового альбома участницы BLACKPINK отправятся в мировое турне. Турне, которое начнется в Сеуле 15–16 октября, охватит страны Северной Америки, Европы, Азии и Океании.
В общей сложности группа даст 36 концертов в 26 городах мира.