Владикавказ, 10 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Во Владикавказе планируют построить жилой комплекс за 9,7 млрд рублей. Проект намерен реализовать инвестор — компания «СТК-59». Строительство комплекса признали перспективным в ходе заседания совета по инвестициям, которое провел председатель правительства РСО-Алания Борис Джанаев.

Pixabay.com Жилой дом

«Перспективным признано строительство в юго-западной части Владикавказа жилого комплекса с объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Инвестор — компания «СТК-59». Общая стоимость проекта — 9,7 млрд рублей», — говорится в сообщении минэкономразвития республики.

Реализация проекта по строительству комплекса намечена на 2024–2031 годы. По данным РБК, он будет состоять из жилых корпусов комфорт-класса, а также объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, включая детский сад, школу, места для отдыха, игровые зоны и площадки для занятий физкультурой.