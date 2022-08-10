Советский район, Югра, 10 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Югре предпринимателя из Советского района обвиняют в мошенничестве при реализации программы содействия по трудоустройству граждан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Kaluga. sledcom. ru Следственный комитет

По версии следствия, в течение полугода директор предприятия по лесозаготовке неоднократно оформлял фиктивные трудовые договоры с жителями Советского района, и не менее шести раз представлял в центр занятости населения подложные документы. На основании представленной документации бизнесмену выплатили более 3,4 млн рублей в виде субсидии на возмещение затрат по трудоустройству безработных граждан.

Ещё около 1,2 млн рублей злоумышленник не успел похитить, так как его преступная деятельность была раскрыта.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тындинском районе Амурской области директор школы обвиняется в фиктивном трудоустройстве супруга.