В Уфе пройдет фестиваль творчества людей с болезнью Паркинсона
Уфа, 10 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Первый международный фестиваль творчества людей с болезнью Паркинсона «Верить! Жить! Творить!» состоится в Уфе с 12 по 13 августа. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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Выставки детского творчества, посвящённые Рождеству, проводятся в Калуге ежегодно
В программе мероприятия — показ фильма «Мой лечащий враг», летнее заседание координационного совета фондов, общественных организаций и пациентских сообществ по болезни, школа для пациентов и их родственников «Стоп Паркинсон», нейромастерскую профессора Олега Левина, выставка и экскурсии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создают доступную среду на городских пляжах.