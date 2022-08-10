Уфа, 10 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Первый международный фестиваль творчества людей с болезнью Паркинсона «Верить! Жить! Творить!» состоится в Уфе с 12 по 13 августа. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Eparhia-kaluga.ru Выставки детского творчества, посвящённые Рождеству, проводятся в Калуге ежегодно

В программе мероприятия — показ фильма «Мой лечащий враг», летнее заседание координационного совета фондов, общественных организаций и пациентских сообществ по болезни, школа для пациентов и их родственников «Стоп Паркинсон», нейромастерскую профессора Олега Левина, выставка и экскурсии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создают доступную среду на городских пляжах.