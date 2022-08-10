Кемерово, 10 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 1 сентября во всех образовательных учреждениях вводится программа патриотического воспитания. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«К работе по созданию региональной программы патриотического воспитания должны подключиться директора и коллективы всех образовательных учреждений региона и высказать свои предложения, поделиться опытом работы в данном направлении, — отметил глава региона Сергей Цивилёв. — Сейчас, когда со стороны Запада идёт массированная информационная атака на Россию, в умы молодежи пытаются вложить неприемлемые и сомнительные идеалы, мы должны дать нашим детям понимание истинных ценностей и надежную основу здравого сознания».

Цивилёв уже поручил создать при министерстве образования Кемеровской области экспертный совет и включить лучшие практики в программу патриотического воспитания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с кузбасских школах с 25 апреля 2022 года начали исполнять гимн и поднимать государственный флаг России.

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