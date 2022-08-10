Париж, 10 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В телефонном разговоре президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, сообщает Le Parisien.

(сс) UK Prime Minister Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

Стороны подтвердили решимость поддерживать высокий уровень координации между партнерами для «удовлетворения потребностей Украины в вооруженных силах по гуманитарным и экономическим вопросам».

«Говорили и о продовольственном кризисе. Два лидера вновь заявили о своей поддержке усилий Европы по разрешению экспорта объемов автомобильным и речным транспортом», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о событиях 1982 года в Париже, когда произошло нападение на еврейский ресторан, совершенное палестинским боевиком.