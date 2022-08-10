Канберра, 10 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. 10 августа гостем Национального пресс-клуба Австралии стал посол КНР в Канберре Сяо Цян, который среди прочего ответил на вопрос, готов ли Пекин пойти на снятие торговых ограничений против Австралии, передает телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Дипломат переложил ответственность за ухудшение торговых отношений на предыдущее правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном.

«В прошлом в течение пары лет между нашими двумя странами были трудные времена, и теперь есть условия для возможной перезагрузки отношений … Здесь мы видим хорошее начало, когда к власти пришло новое лейбористское правительство … Но это только начало», — сказал он.

«Правительство Китая имеет… право повышать тарифы для защиты нашей собственной промышленности», — добавил дипломат.