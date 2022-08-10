Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 10 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Ребёнок провалился в открытый канализационный люк в Климово Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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О происшествии стало известно из социальных сетей — местные жители 9 августа пожаловались, что после работ на улице Интернациональной остался открытым канализационный люк. В него упал ребёнок, рассёк подбородок.

На публикацию обратили внимание в прокуратуре, начата проверка соблюдения жилищно-коммунального законодательства и в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

Истребованы необходимые материалы, по результатам проверки будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования.