Донецк, 10 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Город Ясиноватая, а также Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам украинских нацистов. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксированы в 09:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Также уточняется, что в 09:55 киевские боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и десять снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой, а в 10:05 — пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате подрыва на украинской мине два работника Лисичанского РЭС (района электрических сетей) погибли и еще один госпитализирован в тяжёлом состоянии.