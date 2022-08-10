Москва, 10 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») назвал неправильные ценности Запада причиной появления предложения ввести запрет на выдачу виз жителям России для въезда в Европу. Таким мнением депутат поделился 10 августа в своём телеграм-канале.

Duma.gov.ru Виталий Милонов

Поводом для высказывания Милонова стала инициатива премьер-министра Эстонии Каи Каллас перестать выдавать туристические визы гражданам России, так как Европа — не право каждого человека, а привилегия.

«Корень проблемы — в нарушении баланса и гармонии — в изначально неправильных ценностях Запада. Вон в фашистской Германии верили, что одна раса лучше других. А сейчас? И на Украине, и в Европе считают также», — считает Милонов.

Депутат добавил, что западный мир сейчас «готов ползать на коленях» перед афроамериканцами за те события, что были два века назад. Европа готова признавать все виды извращений, так как у общества нет правильных ценностей, уверен он.

«Но поскольку западное общество от них отказалось то, что мы увидим сейчас, — это еще цветочки. И на этом они не остановятся», — подчеркнул депутат.

Милонов также обратил внимание на настроения в толерантной Европе, где обращаются к «избирательной толерантности». По словам депутата, они поддерживают Black lives matter (жизни черных важны — прим. ред.), права представителей сексуальных меньшинств, но запрещают гражданам России путешествовать по Европе.

Напомним, что председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев напомнил, что Россия — тоже европейская часть, а такое предложение является попыткой монополизировать Европу.