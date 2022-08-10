Екатеринбург, 10 августа, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 4 сентября пройдёт День народов Среднего Урала. Праздник жители региона отметят в двадцатый раз, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Советский плакат. «Дружба народов!» (фрагмент). 1950

День народов Среднего Урала традиционно собирает представителей национально-культурных объединений, а также жителей и гостей области. На площадке празднования разместят несколько десятков национальных подворий. Это позволит гостям мероприятия ближе познакомиться с уральской культурой.

Отметим, День народов Среднего Урала учреждён в 2002 году. Ежегодно в нём принимают участие около 20 тыс. человек.