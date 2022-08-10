Москва, 10 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Глава Ростуризма Зарина Догузова ответила на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, захотевшей покончить с туризмом, прекратив выдавать визы гражданам России, поскольку это — «привилегия». В своем телеграм-канале 10 августа она написала:

ИА REGNUM Эстония

«Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас — путешествия, свобода передвижений — это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения.

А ещё напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что ещё вопрос, кто потеряет больше от такого решения.

Уверена, что любой здравомыслящий человек — против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов».

По словам главы Ростуризма, профильное ведомство продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в России, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с нами двусторонние связи в области туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пора прекращать туризм из России, а «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Её слова, о том, что граждан РФ нужно этой привилегии лишить, спровоцировали волну обсуждений в интернете.

К примеру, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «эстонская тётка» выдала очередную «нацистскую хрень» в адрес граждан России.

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