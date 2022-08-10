Чебоксары, 10 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Чувашии пресечена деятельность преступной группы, членов которой обвинили в незаконной организации казино. Под уголовное преследование попали 13 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

https://chuvashia.sledcom.ru/ Один из нелегальных игровых салонов в Чувашии

Обвинение в проведении нелегальных азартных игр предъявлены 13-ти членам ОПГ, в том числе четырём предполагаемым организаторам.

По версии следствия, с сентября 2018 года по апрель 2022 года обвиняемые организовали незаконное проведение азартных игр в нежилых помещениях, установив игровое оборудование. По предварительным данным следствия, в результате преступной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход на 30 млн рублей.

Совместно с УФСБ и МВД по Чувашии пресечена деятельность 99 игровых салонов, которые, по данным правоохранителей, действовали в восьми муниципальных образованиях: в Чебоксарах, Новочебоксарске, а также в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Канашском, Шемуршинском, Шумерлинском районах

В ведомстве отмечают, что в рамках расследования уголовного дела допрошены 180 свидетелей, проведено 37 обысков и выемок, изъято 500 единиц игрового оборудования. Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 10 млн рублей.

Фигурантов уголовного дела обвинили в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц).

Расследование продолжается. Следствие не исключает, что могут быть выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Отметим, что фигурантами уголовных дел о незаконной организации азартных игр становятся не только рядовые жители Чувашии, но и должностные лица. Как сообщало ИА REGNUM , ранее заведено уголовное дело в отношении депутата Вурнарского района и его сообщника, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр.

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В августе 2022 года стало известно, что в Чувашии бывший сотрудник органов внутренних дел признан виновным в мошенничестве. Его задержало УФСБ при получении 2 млн рублей, предназначенных для прекращения уголовного преследования знакомого за организацию незаконных азартных игр.

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