Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Ростовская область собрала рекордные 14 млн тонн ранних зерновых культур. Для сравнения: весь урожай 2021 года с учётом поздних зерновых составил 13,7 млн тонн. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

donland.ru Сбор урожая

«Не вызывал беспокойства весенний сев: была высокая степень обеспеченности семенами и хорошие предпосылки будущего урожая. Сегодня мы пересекли рубеж и намолотили ранних зерновых порядка 14 млн тонн — это очередной исторический рекорд Ростовской области», — сказал глава региона в интервью агентству «Интерфакс-Россия».

Отмечена небывалая ранее урожайность — 41,7 центнера с гектара. Этот показатель никогда не превышал 40 центнера с гектара. Труженикам донского села осталось обработать 4% хлебных полей. Затем аграрии войдут в активную фазу второй части уборки.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 и 2021 годах Ростовская область сохранила лидирующие позиции по сбору урожая зерна в России. Так, например, в 2021 году хлеборобы собрали зерна на 9% больше, чем в 2020 году.