Ставрополь, 10 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжается рост числа заболевших COVID-19. Количество подтвержденных тестов на коронавирус составило за прошедшие сутки 201, сообщил 10 августа губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Такое число заболевших фиксировалось в крае в марте 2022 года. В течение двух весенних и двух летних месяцев уровень заболеваемости составлял в среднем 30-60 человек в день. Рост показателя вновь был отмечен в конце июля, когда в сутки стали выявлять около 200 заболевших COVID-19.

Власти Ставрополья призвали граждан прививаться и открыли дополнительные койки для пациентов с коронавирусом в инфекционных отделениях. В настоящее время их число составляет 260, при этом 20% из них остаются свободными. За последние сутки госпитализация потребовалась 19 пациентам. За прошедший день выздоровели 149 жителей Ставрополья.