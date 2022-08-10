Лисичанск, ЛНР, 10 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В результате подрыва на украинской мине два работника Лисичанского РЭС (района электрических сетей) погибли и еще один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом 10 августа сообщает МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Уточняется, что три сотрудника Лисичанского РЭС перемещались на служебном автомобиле, который подорвался на противотанковой мине в лесополосе возле высоковольтной линии «Лисичанская» у посёлка городского типа Смоляниново.

«53-х летний водитель и 48-летний мастер погибли на месте. 41-летний электромонтёр получил тяжелейшие травмы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пострадавший с термическими ожогами площадью 80% поверхности тела был доставлен в медучреждение.

Как сообщало, ранее стало известно, что киевские боевики вновь подвергли обстрелам Кировский район Донецка, а также города Макеевка и Ясиноватая.