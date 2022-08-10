Москва, 10 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Министерства и ведомства России нуждаются в дополнительном финансировании из госбюджета, говорится в сообщении Минфина РФ по итогам заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам, которое состоялось 9 августа.

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По данным Минфина, российские министерства указали в заявках потребность в дополнительном финансировании порядка 5 трлн рублей ежегодно на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что проект федерального бюджета нужно формировать так, чтобы не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности, и при этом выполнить все взятые обязательства в экономике и соцсфере.

Как сообщало ИА REGNUM, необоснованные расходы крупных государственных компаний, включая автомобили класса «люкс» и аренду дополнительных помещений, оценит Министерство финансов России.

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