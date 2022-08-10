Канберра, 10 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Австралии от заболевания COVID-19 умерли 133 человека. Об этом 10 августа написала газета TheGuardian.

Simon Clancy Австралия

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Виктории, втором по численности населения штате Австралии, — 52. Более 5 800 человек были признаны носителями коронавирусной инфекции.

30 смертей приходятся на самый населенный штат Австралии Новый Южный Уэльс. Там за сутки было выявлено еще свыше 11,3 тыс. зараженных вирусом. Свыше 2,2 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в больницах.

35 летальных исходов приходятся на штат Квинсленд, где за сутки было выявлено свыше 3,8 тыс. новых зараженных.

В Южной Австралии за сутки скончались девять человек.