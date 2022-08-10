Горловка, ДНР, 10 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Украинские боевики полностью разбили школу в поселке Байрак в Донецкой Народной Республике, сообщил 10 августа мэр Горловки Иван Приходько.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Горловка. Сегодня утром, ВСУ полностью разбили 28 школу в поселке Байрак», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее Приходько сообщил о сильных боях в районе соседнего поселка Зайцево.

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