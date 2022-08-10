Камышин, Волгоградская область, 10 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Волгоградской области 57-летняя женщина несколько раз ударила топором своего 38-летнего сына за отказ помогать по хозяйству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе регионального СУ СК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По данным следствия, 7 августа в Камышине женщина занималась хозяйственными работами на придомовом участке, в доме распивал спиртные напитки её сын. Обидевшись на то, что мужчина не вышел ей помогать, мать взяла топор и несколько раз ударила его лезвием.

Подозреваемая самостоятельно вызвала скорую помощь, пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются медики.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, решается вопрос об избрании меры пресечения для женщины.