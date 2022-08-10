Энергодар, Украина, 10 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Киевские власти отдают приказы об обстрелах Запорожской АЭС, поскольку рассчитывают, что это поможет им легализовать контингент НАТО на территории Украины, написал в своем телеграм-канале 10 августа военный эксперт Юрий Подоляка.

Запорожская АЭС

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«Из Киева последовали заявления о необходимости создания демилитаризованной зоны и размещения миротворцев в районе станции. Таким образом режим Зеленского планирует задействовать механизм для остановки наступления российских войск путем размещения в районе «миротворцев», а по сути — легализации контингента НАТО на территории Украины», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, Россия запросила о проведении 11 августа заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о регулярных обстрелах ЗАЭС киевской армией.