Степанакерт, 10 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации с военной службы всех, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба главы республики.

Gov.nkr.am Араик Арутюнян

В министерстве обороны Арцаха в последние дни сообщают, что ситуация на линии разграничения остаётся напряжённой, но сохраняется относительная стабильность.

Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона нарушает режим прекращения огня. В ночь на 10 августа, по данным карабахского ведомства, «существенных нарушений и инцидентов режима прекращения огня зафиксировано не было».

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе накалилась 1 августа, когда азербайджанская сторона нанесла ряд ударов по позициям армии Арцаха. 6 августа в минобороны Азербайджана заявили о взятии под контроль горы Буздух.