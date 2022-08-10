Москва, 10 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В России осенью 2022 года наибольшего спроса и роста арендных ставок следует ждать на небольшие квартиры и квартиры-студии рядом с метро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

«На рынок понемногу выходят инвестиционные квартиры, часть собственников сняли жилье с продажи и выводят его на арендный рынок. Кроме того, не восстановился спрос со стороны экспатов. Снижение располагаемых доходов может вызвать более экономную стратегию у части арендаторов. Это создает навес предложения, — сказал экономист. — Большого спроса и роста арендных ставок можно ожидать на небольшие квартиры и студии рядом с метро. Это удобно для большинства категорий потенциальных арендаторов, и такие предложения просматривают в первую очередь».

По его словам, труднее всего будет собственникам недвижимости в отдаленных пригородах с неудобным транспортным сообщением — здесь возможен не рост, а снижение ставок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какие факторы в РФ будут разгонять стоимость съемного жилья.