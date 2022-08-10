Канберра, 10 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Сенатор от Национальной партии Мэтт Канаван предупредил, что воздействие вспышки ящура будет «хуже, чем COVID-19» для экономики Австралии, поскольку из-за возможного распространения опасной болезни придется уничтожать поголовье скота. Об этом 10 августа сообщил телеканал NineNews.

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Сейчас Канаван возглавляет группу сенаторов, которая расследует адекватность и эффективность мер правительства по биобезопасности в ответ на вспышку в Индонезии.

«Это будет хуже, чем COVID-19 для отрасли животноводства», — сказал Канаван.

Он еще раз довел до публики предупреждения фермеров о том, что ящур повлияет на отрасль, которая ежегодно приносит экономике Австралии 80 миллиардов долларов и является главным источником рабочих в штате Квинсленд.

Канаван заявил, что в целом он доволен мерами, предпринятыми федеральным правительством Австралии под руководством Энтони Альбаниза.