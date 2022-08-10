Тюмень, 10 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала 2022 года на водных объектах утонули 35 человек, из них семеро детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Водоём

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что пренебрежение правилами безопасного поведения при купании в водоёмах приводит к трагическим последствиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Югре утонул пятый ребёнок с начала лета.