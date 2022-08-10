Саратов, 10 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Вопросы благоустройства Сенного рынка в городе Саратове предложил решить местным властям председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщается 10 августа в телеграм-канале «Володин. Саратов».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Если до сентября здесь порядок не будет наведен, вопрос будет стоять по изъятию в муниципальную, государственную собственность», — сказал спикер.

К решению проблемы должны также подключиться собственники рынка. В настоящее время предприниматели не вкладывают средства в ремонт фасадов зданий и прилегающей территории, а только извлекают коммерческую выгоду, считает Володин.

ИА REGNUM ранее передавало, по мнению Вячеслава Володина при строительстве парка в городе Балакове Саратовской области «явно кто-то руки погрел».

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