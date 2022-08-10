Москва, 10 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В связи со взрывами, прогремевшими накануне, 9 августа, близ поселка Новофёдоровка в Крыму, политолог Владимир Корнилов проинформировал о том, что во вражеских иностранных СМИ данный инцидент расценили уже не иначе, как «ракетный удар».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«А вот Daily Telegraph уже знает, что по российской базе в Крыму нанесен «ракетный удар». Поразительные люди! А завтра так же убежденно будут орать: «Нет, Россия врет, что Запад поставляет Украине дальнобойные ракеты». И никаких противоречий в своих заявлениях не увидят», — прокомментировал Корнилов событие в своем телеграм-канале 10 августа.

Напомним, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что серия взрывов на военном аэродроме в посёлке Новофёдоровка в Сакском районе Крыма произошла из-за детонации нескольких авиационных боприпасов.

РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник в российском военном ведомстве известили о том, что нарушение правил пожарной безопасности рассматривают как основную причину ЧП.

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