Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга одобрило выдачу субсидии «Санкт‑Петербургскому центру поддержки экспорта» в размере 26 млн рублей. Об этом 10 августа в своём Telegram-канале заявил губернатор города Александр Беглов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Центр является ключевым звеном в поддержке внешнеторговой деятельности предприятий Санкт-Петербурга. Для открытия новых экспортных путей продумают логистику, сертификацию, а также пути выхода на новые рынки.

Компаниям, работающим на территории города, помогут в переориентации экспортных потоков в дружественные страны. Среди них — государства Азии, Африки, Латинской и Южной Америки.

Отметим, что ранее запустили морские контейнерные перевозки между Петербургом и Индией. Логистическая цепочка связала Большой порт Санкт-Петербург и Нава-Шева в Индии.